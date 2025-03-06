Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области более миллиарда рублей выделили на борьбу с пожарами

Более миллиарда рублей вложено в охрану и защиту лесов от пожаров в Свердловской области в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области вложили более миллиарда рублей в борьбу с лесными пожарами. Основная часть — 900 миллионов, выделена из областного бюджета, что на 13% прошлогодних показателей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

— В числе актуальных задач остаются обустройство минерализованных полос, поддержание исправного состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, мониторинг состояния торфяников, — пояснил глава региона.

По словам министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова, при поддержке областного бюджета обновляется снаряжение Уральской авиабазы. Для выполнения мониторинга и тушения в пожароопасном сезоне запланировано использование 11 самолётов и вертолётов.