В Свердловской области более миллиарда рублей выделили на борьбу с пожарами

В Свердловской области вложили более миллиарда рублей в борьбу с лесными пожарами. Основная часть — 900 миллионов, выделена из областного бюджета, что на 13% прошлогодних показателей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.