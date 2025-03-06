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Игорь Сорокин: в Ростовской области построят новые объекты энергетики

Ростовская область предпринимает меры для укрепления энергетической безопасности и надёжного снабжения в периоды пиковых нагрузок. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

На всероссийском совещании под руководством министра энергетики России Сергея Цивилева обсуждались вопросы развития энергетической системы юга страны.

«В ближайшие пять лет в донском регионе планируются масштабная реконструкция и строительство ряда крупных энергетических объектов. В частности, будут установлены дополнительные трансформаторы на подстанциях “Ростовская” и “Шахты”, построена новая подстанция “Левенцовская”, а также реализованы другие важные проекты. Это позволит обеспечить электроэнергией как новые жилые микрорайоны, так и развивающиеся промышленные предприятия», — подчеркнул замглавы региона.

Игорь Сорокин отметил важность сотрудничества с компанией «Россети Юг» — «Ростовэнерго». В прошлом году было подписано соглашение, позволившее начать работы на 97 объектах в десяти районах области. К 2030 году планируется обновить более 350 километров электросетей и около 100 трансформаторных подстанций.

С 2025 года «Ростовэнерго» стала системообразующей сетевой организацией в регионе, что позволит обеспечить единые стандарты качества энергоснабжения. Заместитель губернатора также отметил устойчивый рост энергопотребления: за последние пять лет мощность генерации выросла на 6,5%, а потребление энергии — на 8%. Сегодня установленная мощность электростанций в области составляет около 8 тысяч мегаватт.