Игорь Сорокин: в Ростовской области построят новые объекты энергетики

«В ближайшие пять лет в донском регионе планируются масштабная реконструкция и строительство ряда крупных энергетических объектов. В частности, будут установлены дополнительные трансформаторы на подстанциях “Ростовская” и “Шахты”, построена новая подстанция “Левенцовская”, а также реализованы другие важные проекты. Это позволит обеспечить электроэнергией как новые жилые микрорайоны, так и развивающиеся промышленные предприятия», — подчеркнул замглавы региона.