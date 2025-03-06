В Новосибирске перенесли срок сдачи четвёртого моста через Обь. Такое решение принял Арбитражный суд региона, удовлетворив иск «Сибирской концессионной компании», которая входит в ГК «ВИС». Завершить работы необходимо до 6 декабря 2025 года.
Об этом пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что основанием для изменения концессионного соглашения и продления срока строительства объекта стал «перенос части федерального капитального гранта на 2025 год» (решения приняты в 2022 и 2023 годах). Суд установил, что это не могло быть предвидено сторонами в 2017 году при заключении соглашения.
Портал со ссылкой на компанию указал: софинансирование расходов составило 737,3 млн рублей в 2024 году и 1,2 млрд на 2025-й. Общую строительную готовность объекта оценивают в 82,5%, а готовность моста — в 98%.