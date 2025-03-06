В Новосибирске перенесли срок сдачи четвёртого моста через Обь

Отмечается, что основанием для изменения концессионного соглашения и продления срока строительства объекта стал «перенос части федерального капитального гранта на 2025 год» (решения приняты в 2022 и 2023 годах). Суд установил, что это не могло быть предвидено сторонами в 2017 году при заключении соглашения.