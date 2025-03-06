На подъезде к Ростову хотят отремонтировать дороги за 4,5 млрд рублей

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика для ремонта дорог на подъезде к донской столице. Сумма контракта составляет почти 4,5 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на портале Госзакупок.
Согласно документам, ремонту подлежат дороги регионального значения: магистраль «Дон» — посёлок Щепкин — Ростов (на участке км 4+700 — км 8+700), а также северный обход Ростова на участке Щепкин — автодорога Ростов — слобода Родионово-Несветайская — Новошахтинск с подъездом к автодороге Ростов — КСП «Темерницкое» в Аксайском и Мясниковском районах (2 этап).
Приём заявок на конкурс продлится до 20 марта включительно, а подрядчика выберут 24 марта. Компания, выигравшая тендер, будет обязана завершить работы по реконструкции дорожных участков к ноябрю 2027 года.
Напомним, ранее глава донского региона Юрий Слюсарь рассказал о планах отремонтировать 400 км дорог уже в этом году.