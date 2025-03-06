На подъезде к Ростову хотят отремонтировать дороги за 4,5 млрд рублей

Согласно документам, ремонту подлежат дороги регионального значения: магистраль «Дон» — посёлок Щепкин — Ростов (на участке км 4+700 — км 8+700), а также северный обход Ростова на участке Щепкин — автодорога Ростов — слобода Родионово-Несветайская — Новошахтинск с подъездом к автодороге Ростов — КСП «Темерницкое» в Аксайском и Мясниковском районах (2 этап).