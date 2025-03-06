Более 160 млн рублей получат Камышлов и Талица на туристические центры

На заседании свердловского правительства 6 марта утвердили распределение субсидий на обустройство туристических центров в 2025 году. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» 85,8 миллиона рублей получит Камышловский городской округ, 82 миллиона рублей — Талицкий муниципальный округ.
На эти в муниципалитетах обустроят туристические центры, установят туристско-информационные стенды и указатели, малые архитектурные формы и торгово-ярмарочные павильоны.
Напомним, всего на развитие индустрии гостеприимства в рамках национального проекта Свердловская область на 2025−2027 годы получила из федерального бюджета порядка одного миллиарда рублей.