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Более 160 млн рублей получат Камышлов и Талица на туристические центры

Распределение субсидий утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На заседании свердловского правительства 6 марта утвердили распределение субсидий на обустройство туристических центров в 2025 году. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» 85,8 миллиона рублей получит Камышловский городской округ, 82 миллиона рублей — Талицкий муниципальный округ.

На эти в муниципалитетах обустроят туристические центры, установят туристско-информационные стенды и указатели, малые архитектурные формы и торгово-ярмарочные павильоны.

Напомним, всего на развитие индустрии гостеприимства в рамках национального проекта Свердловская область на 2025−2027 годы получила из федерального бюджета порядка одного миллиарда рублей.