Ипотека для казахстанцев станет доступнее

Проект совместного постановления опубликован на портале «Открытые НПА». И таким образом, ипотека станет доступнее, сообщили инициаторы проекта.
По другим займам предельная ставка остается прежней:
- беззалоговые банковские кредиты — 46%;
- залоговые кредиты — 35%.
По микрокредитам, выдаваемым на срок до 45 дней, процент не может быть выше 179-ти.
Ранее мы рассказывали об ипотечной программе «Наурыз», которая стартовала 5 марта. Цель программы — покупка первого жилья, ставка будет 7−9%.
Воспользоваться программой могут казахстанцы, у которых за последние пять лет не было в собственности недвижимости.
Также с 17 марта стартует прием на ипотеку «Наурыз Жумыскер» для работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов.