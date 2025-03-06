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Ипотека для казахстанцев станет доступнее

АСТАНА, 6 мар — Sputnik. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанк предлагают снизить предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотеке с 25% до 20%.

Источник: Sputnik.kz

Проект совместного постановления опубликован на портале «Открытые НПА». И таким образом, ипотека станет доступнее, сообщили инициаторы проекта.

По другим займам предельная ставка остается прежней:

  • беззалоговые банковские кредиты — 46%;
  • залоговые кредиты — 35%.

По микрокредитам, выдаваемым на срок до 45 дней, процент не может быть выше 179-ти.

Ранее мы рассказывали об ипотечной программе «Наурыз», которая стартовала 5 марта. Цель программы — покупка первого жилья, ставка будет 7−9%.

Воспользоваться программой могут казахстанцы, у которых за последние пять лет не было в собственности недвижимости.

Также с 17 марта стартует прием на ипотеку «Наурыз Жумыскер» для работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов.