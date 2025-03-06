Реальная стоимость проезда в автобусах Самары составляет 76 рублей

Реальная стоимость проезда в автобусах в Самаре составляет 76 рублей, а в метро — более 184 рублей. Фактически пассажиры платят намного меньше. С 1 января 2025 года при оплате картой стоимость проезда составляет 37 рублей, а за наличку — 40 рублей.