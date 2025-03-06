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Реальная стоимость проезда в автобусах Самары составляет 76 рублей

Власти Самары подсчитали, сколько на самом деле стоит проезд в общественном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Самары подсчитали реальную стоимость проезда в общественном транспорте. Власти подготовили проект постановления о расчетных тарифах. Эти данные нужны, чтобы рассчитывать субсидии для перевозчиков и возмещать их расходы.

Реальная стоимость проезда в автобусах в Самаре составляет 76 рублей, а в метро — более 184 рублей. Фактически пассажиры платят намного меньше. С 1 января 2025 года при оплате картой стоимость проезда составляет 37 рублей, а за наличку — 40 рублей.

Если постановление будет принято, то по автобусным перевозкам смогут возместить более 288 миллионов рублей. Сумма субсидий для метро будет существенно выше — около 1,6 миллиардов рублей.