В Севастополе разрушается жилой дом — Бастрыкин поручил возбудить дело

Также в видеообращении сообщается, что ремонт подъездов не осуществляется, асфальтовое покрытие вблизи дома имеет просадки и трещины. Из-за этого пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья трудно передвигаться по улице. Жители отмечают, что неоднократно обращались в обслуживающую организацию и администрацию, но безрезультатно.