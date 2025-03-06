Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе разрушается жилой дом — Бастрыкин поручил возбудить дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Севастополе. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Источник: РИА "Новости"

Информация об аварийном многоквартирном доме размещена в видеообращении в интернете.

«В результате самовольного переустройства управляющей компанией первого этажа здания, введенного в эксплуатацию более 60 лет назад, повреждена несущая стена, что создало угрозу полного обрушения строения», — сказано в сообщении.

Также в видеообращении сообщается, что ремонт подъездов не осуществляется, асфальтовое покрытие вблизи дома имеет просадки и трещины. Из-за этого пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья трудно передвигаться по улице. Жители отмечают, что неоднократно обращались в обслуживающую организацию и администрацию, но безрезультатно.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.