В Севастополе разрушается жилой дом — Бастрыкин поручил возбудить дело

Информация об аварийном многоквартирном доме размещена в видеообращении в интернете.
«В результате самовольного переустройства управляющей компанией первого этажа здания, введенного в эксплуатацию более 60 лет назад, повреждена несущая стена, что создало угрозу полного обрушения строения», — сказано в сообщении.
Также в видеообращении сообщается, что ремонт подъездов не осуществляется, асфальтовое покрытие вблизи дома имеет просадки и трещины. Из-за этого пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья трудно передвигаться по улице. Жители отмечают, что неоднократно обращались в обслуживающую организацию и администрацию, но безрезультатно.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.