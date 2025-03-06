Из Турции в Свердловскую область привезли около 10 тонн клубники

Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, подтверждающим соответствие требованиям страны-импортера. Специалисты Россельхознадзора и Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили качество ягод, включая досмотр с отбором образцов. В ходе исследований карантинных объектов нарушений не выявлено.
Ранее в Екатеринбурге партию апельсинов из Египта, в которых обнаружили карантинный объект — красную померанцевую щитовку, разрешили к реализации, поскольку основным путем распространения щитовки является посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности.