Дорожный фонд Краснодарского края за 10 лет вырос практически в 4 раза

Сегодня эта цифра увеличена до 60,5 млрд (такие данные озвучили на сессии ЗСК 27 февраля 2025 г.).
На эти средства планируется отремонтировать более 200 км дорог по всему краю. Среди ключевых проектов — капремонт Тургеневского моста и реконструкция Западного обхода Краснодара. Их обновят в рамках краевой программы комплексного развития дорожно-транспортной сети. Всего в нее включили 27 развязок, трасс и путепроводов.
Всего за 10 лет на Кубани выполнен капремонт 73 участков автодорог протяженностью 82,7 км. Отремонтировано 878 участков протяженностью порядка 5,2 тыс км. Также выполнена реконструкция 63 объектов. Это более 31 км автодорог, почти 1,5 тыс. п.м. искусственных сооружений, более 250 км электроосвещения.
Среди наиболее крупных объектов — новый Яблоновский мост, мост через реку Пшеха, дорога между станицей Журавской и Тихорецком, дорога от станицы Нижегородской до поселка Мезмай в Апшеронском районе.
Также реконструированы участки Западного подъезда к Краснодару, трассы Краснодар — Ейск и мост через реку Белая на автодороге Белореченск-Апшеронск.
В настоящее время реализуется более 50 объектов строительства и реконструкции общей остаточной стоимостью более 140 млрд рублей, в том числе, крупные проекты строительства обходов Тимашевска и ст. Ленинградской, Восточного подъезда к Краснодару (первый этап).
Идет реконструкция автодорог Краснодар-Ейск (на участке 17−29 км в Динском районе) и Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края (в районе хутора Ленина и ст. Воронежской). Ведутся подготовительные работы по строительству подъезда к пгт. Афипский в Северском районе.