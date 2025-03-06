Дорожный фонд Краснодарского края за 10 лет вырос практически в 4 раза

На эти средства планируется отремонтировать более 200 км дорог по всему краю. Среди ключевых проектов — капремонт Тургеневского моста и реконструкция Западного обхода Краснодара. Их обновят в рамках краевой программы комплексного развития дорожно-транспортной сети. Всего в нее включили 27 развязок, трасс и путепроводов.