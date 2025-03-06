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Коммуникации для нового района Екатеринбурга начнут строить в 2025 году

Опыт строительства коммуникаций в Академическом районе применят в Горнощитском микрорайоне Екатеринбурга.

В Екатеринбурге прошло выездное заседание комитета по энергетики Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. На нём обсуждался опыт строительства и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения. Примером послужил Академический район уральской столицы, как наиболее активно строящийся.

За последние полтора десятилетия в Академе построили пять канализационных насосных станций, проложили 53 км сетей водоотведения. В планах на ближайшие два года постройка еще 24,3 км сетей. Из них 5,3 км будут проложены в Горнощитском (проект «Академический-2»). Также новый проект обеспечат пятью новыми насосными канализационными станциями — первая из них будет работать с мощностью 15 тыс. куб. м в сутки.

«Любое строительство начинается с инфраструктуры, поскольку надёжные инженерные сети — обязательное условие создания комфортной городской среды, — пояснил гендиректор ООО “РСГ-Инженерная инфраструктура” Алексей Обухов. — В Академическом районе накоплен богатый опыт проектирования, строительства и эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Эти наработки послужат теперь и для развития Горнощитского микрорайона».

Новый район займёт 804 гектара, где будет построено около 4,5 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимости. Реализовывать проект будут ГК «КОРТРОС» (на Среднем Урале представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») и несколько других застройщиков до 2035 года.

Первоочередная задача сегодня — обеспечить работу системы водоотведения производительностью 8,4 тыс. куб. м в сутки для первой очереди строительства. Система рассчитана на обеспечение нужд более чем 40 тыс. жителей нового микрорайона. Проектировать систему начали в 2024 году, когда подрядная организация заключила соглашение о финансировании со Сбером на форуме 100+ TechnoBuild. В текущем сезоне начнутся строительно-монтажные работы. Завершить их планируют в первом квартале 2027 года.

Новые коммуникации будут обслуживать не только жилые дома, но и объекты социнфраструктуры. В Горнощитском планируется возведение детских садов (только в первой очереди — на 7 тыс. мест) и школы (для 15,4 тыс. учащихся), а кроме того спортивные и культурные центры, школы дополнительного образования.