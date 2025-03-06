Коммуникации для нового района Екатеринбурга начнут строить в 2025 году

За последние полтора десятилетия в Академе построили пять канализационных насосных станций, проложили 53 км сетей водоотведения. В планах на ближайшие два года постройка еще 24,3 км сетей. Из них 5,3 км будут проложены в Горнощитском (проект «Академический-2»). Также новый проект обеспечат пятью новыми насосными канализационными станциями — первая из них будет работать с мощностью 15 тыс. куб. м в сутки.