Стоимость бензина в Ростовской области приблизилась к рекордным 82 рублям

Согласно исследованию, с 18 февраля по 3 марта, стоимость литра бензина АИ-92 увеличилась на 12 копеек и достигла 56,27 рубля. Цена литра бензина АИ-95 поднялась на 13 копеек и составила 62,51 рубля. Наибольший рост цен зафиксирован на бензин АИ-98: теперь литр этого топлива обойдётся в 81,90 рубля — на 27 копеек дороже прежнего уровня.