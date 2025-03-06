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Стоимость бензина в Ростовской области приблизилась к рекордным 82 рублям

Цена на дизельное топливо осталась стабильной.

В Ростовской области стоимость одного литра бензина АИ-98 выросла почти до 82 рублей. Данные об этом опубликованы на официальном сайте Росстата.

Согласно исследованию, с 18 февраля по 3 марта, стоимость литра бензина АИ-92 увеличилась на 12 копеек и достигла 56,27 рубля. Цена литра бензина АИ-95 поднялась на 13 копеек и составила 62,51 рубля. Наибольший рост цен зафиксирован на бензин АИ-98: теперь литр этого топлива обойдётся в 81,90 рубля — на 27 копеек дороже прежнего уровня.

Что касается дизельного топлива, его цена осталась стабильной: 66,25 рубля за литр. В среднем, стоимость бензина в Ростовской области выросла на 14 копеек — до 60,43 рублей.

Средняя стоимость бензина в Южном федеральном округе достигла 60,8 рублей.