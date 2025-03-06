Лазаревич: Минск активно работает с РФ в импортозамещении

У нас есть ряд предприятий, которые создают совместные (с Россией — Sputnik) предприятия. Ну и, конечно же, наш кредитный портфель в рамках инвестиций — прямых ресурсов из Российской Федерации.
Лазаревич напомнила об освоении российской кредитной линии, которая была выделена на совместные проекты по импортозамещению. Они, по ее словам, выходят на финишную прямую. Над ними работают такие предприятия, как Минский завод шестерен, «Интеграл», «Амкодор» и многие другие.
Ранее сообщалось, что российская сторона договорилась с Беларусью о совместном замещении импорта. Страны согласовали 27 таких проектов на общую сумму около 168 миллиардов российских рублей (на данный момент — около 6 миллиардов в белорусских).
В проектах участвуют как минские предприятия, таки региональные: БелАЗ, «Гомсельмаш», «Гродно-Азот», «Нафтан», МАЗ, «Белкоммунмаш», «Интеграл», «Руденск» и другие.