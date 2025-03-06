Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лазаревич: Минск активно работает с РФ в импортозамещении

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Товарооборот Минска с РФ хорошо развивается и вырос более чем на 10%, сообщила журналистам первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.

Источник: Sputnik.by

У нас есть ряд предприятий, которые создают совместные (с Россией — Sputnik) предприятия. Ну и, конечно же, наш кредитный портфель в рамках инвестиций — прямых ресурсов из Российской Федерации.

сказала она

Лазаревич напомнила об освоении российской кредитной линии, которая была выделена на совместные проекты по импортозамещению. Они, по ее словам, выходят на финишную прямую. Над ними работают такие предприятия, как Минский завод шестерен, «Интеграл», «Амкодор» и многие другие.

Ранее сообщалось, что российская сторона договорилась с Беларусью о совместном замещении импорта. Страны согласовали 27 таких проектов на общую сумму около 168 миллиардов российских рублей (на данный момент — около 6 миллиардов в белорусских).

В проектах участвуют как минские предприятия, таки региональные: БелАЗ, «Гомсельмаш», «Гродно-Азот», «Нафтан», МАЗ, «Белкоммунмаш», «Интеграл», «Руденск» и другие.