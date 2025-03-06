Лазаревич: Минск активно работает с РФ в импортозамещении

Лазаревич напомнила об освоении российской кредитной линии, которая была выделена на совместные проекты по импортозамещению. Они, по ее словам, выходят на финишную прямую. Над ними работают такие предприятия, как Минский завод шестерен, «Интеграл», «Амкодор» и многие другие.