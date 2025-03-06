В Казахстане тенге окрепнет, но инфляция ускорится

В исследовании изучалось мнение представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений.
Вопросы исследовательской группы касались прогнозов стоимости нефти марки Brent, стоимость доллара против тенге, инфляции, ВВП, базовой ставки Национального Банка Казахстана и прочего.
Большинство опрошенных экспертов финрынка (69%) ожидают, что Национальный Банк Казахстана на заседании 7 марта сохранит базовую ставку на текущем уровне — 15,25%. Но около 31% опрошенных прогнозируют её повышение.
Такие прогнозы во многом обусловлены ускорением роста цен в стране в феврале на фоне реформ в сфере ЖКУ и ГСМ, высоких бюджетных расходов и увеличения зарплат, сохранения высоких инфляционных ожиданий.
Эксперты ожидают ускорения инфляции через год до 10,3%, что значительно превышает прогнозы монетарного регулятора (6,5−8,5% в 2025 году и 5,5−7,5% в 2026 году).
Между тем мартовское заседание Нацбанка будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов, которые могут играть определяющую роль в решении по базовой ставке. На фоне высоких проинфляционных рисков ожидания по базовой ставке через год были пересмотрены вверх до 14,75% (14,5% ранее).
На фоне февральского укрепления курса нацвалюты (на 3,7%) и ожиданий нормализации отношений между США и Россией прогнозы по курсу тенге заметно улучшились, но «в большей степени на длинном горизонте», подчеркивается в сообщении.
Через месяц курс прогнозируется на отметке 510,2 тенге за доллар (513,9 месяцем ранее), а через год — 534,2 (551,2 годом ранее).
Более высокие объемы добычи сырья, значительные бюджетные стимулы, структурные реформы и реализация крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов могут поддержать экономический рост в стране. Через год рост ВВП прогнозируется на отметке 4,3%, в сравнении с февральским показателем в 4,1%
В то же время ожидаемая через год средняя цена на нефть Brent пересмотрена вниз до 68,5 долларов за баррель (69,3 ранее) на фоне торговых войн Белого дома, слабых макроданных из ЕС и КНР и прогнозируемого увеличения глобального предложения сырья со стороны ОПЕК+ (с апреля 2025 года добыча нефти может увеличиться).