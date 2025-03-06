В Казахстане тенге окрепнет, но инфляция ускорится

В то же время ожидаемая через год средняя цена на нефть Brent пересмотрена вниз до 68,5 долларов за баррель (69,3 ранее) на фоне торговых войн Белого дома, слабых макроданных из ЕС и КНР и прогнозируемого увеличения глобального предложения сырья со стороны ОПЕК+ (с апреля 2025 года добыча нефти может увеличиться).