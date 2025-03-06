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В Казахстане тенге окрепнет, но инфляция ускорится

АСТАНА, 6 мар — Sputnik. Аналитический центр Агентства финансистов Казахстана (АФК) опубликовал результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в марте 2025 года.

Источник: Sputnik.kz

В исследовании изучалось мнение представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений.

Вопросы исследовательской группы касались прогнозов стоимости нефти марки Brent, стоимость доллара против тенге, инфляции, ВВП, базовой ставки Национального Банка Казахстана и прочего.

Большинство опрошенных экспертов финрынка (69%) ожидают, что Национальный Банк Казахстана на заседании 7 марта сохранит базовую ставку на текущем уровне — 15,25%. Но около 31% опрошенных прогнозируют её повышение.

Такие прогнозы во многом обусловлены ускорением роста цен в стране в феврале на фоне реформ в сфере ЖКУ и ГСМ, высоких бюджетных расходов и увеличения зарплат, сохранения высоких инфляционных ожиданий.

отмечено в сообщении АФК

Эксперты ожидают ускорения инфляции через год до 10,3%, что значительно превышает прогнозы монетарного регулятора (6,5−8,5% в 2025 году и 5,5−7,5% в 2026 году).

Между тем мартовское заседание Нацбанка будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов, которые могут играть определяющую роль в решении по базовой ставке. На фоне высоких проинфляционных рисков ожидания по базовой ставке через год были пересмотрены вверх до 14,75% (14,5% ранее).

На фоне февральского укрепления курса нацвалюты (на 3,7%) и ожиданий нормализации отношений между США и Россией прогнозы по курсу тенге заметно улучшились, но «в большей степени на длинном горизонте», подчеркивается в сообщении.

Через месяц курс прогнозируется на отметке 510,2 тенге за доллар (513,9 месяцем ранее), а через год — 534,2 (551,2 годом ранее).

Более высокие объемы добычи сырья, значительные бюджетные стимулы, структурные реформы и реализация крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов могут поддержать экономический рост в стране. Через год рост ВВП прогнозируется на отметке 4,3%, в сравнении с февральским показателем в 4,1%

указано в сообщении АФК

В то же время ожидаемая через год средняя цена на нефть Brent пересмотрена вниз до 68,5 долларов за баррель (69,3 ранее) на фоне торговых войн Белого дома, слабых макроданных из ЕС и КНР и прогнозируемого увеличения глобального предложения сырья со стороны ОПЕК+ (с апреля 2025 года добыча нефти может увеличиться).