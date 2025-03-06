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«Я в магазинах вижу, что это не всегда так». Кочанова потребовала размещать белорусские товары на смотрибельные места

Кочанова призналась, что не всегда видит в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала размещать белорусские товары на смотрибельные места в магазинах, сообщает Sputnik Беларусь.

Так, спикер отметила, что на данный момент в магазинах доля белорусских товаров составляет 56,4%, снизившись на 3%. Кочанова потребовала контролировать эти вопросы, в частности, главам райадминистраций. И заявила, что товары, произведенные в Беларуси, должны быть в магазинах «в широчайшем ассортименте» и на самых видных местах.

— Они должны быть на самых смотрибельных местах. Я в магазинах и вижу, что это не всегда так, на это надо обратить особое внимание, — потребовала она.

Обратившись на совещании к представителям крупных торговых сетей, Кочанова напомнила, что ранее о продвижении отечественных товаров власти уже договаривались с торговлей. И добавила, что в том числе из-за недостаточного продвижения отечественных товаров некоторые предприятия не выполняют доведенные экономические планы.

Также она сказала, что следует активнее продвигать товары и на внешних рынках. Кочанова обратила внимание, что складские запасы продукции составляют 89,9%, что является высоким процентом.

— Складские запасы надо разгружать, — заключила она.

Тем временем налоговая назвала изменения в учете доходов и расходов для ИП в Беларуси.