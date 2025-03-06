Еще несколько аварийных домов снесут в Нижнем Новгороде

В Канавинском районе под снос идут два дома. Один из них расположен по адресу: улица Узбекская, 13, литера А. На интернет картах здания с литерой нет, а дом № 13, как указывается в открытых источниках, 1897 года постройки. На работы выделено 1,01 млн рублей.