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Зарплаты в Калининградской области выросли на 17,7%

В Калининградской области зафиксирован значительный рост заработной платы: среднемесячный доход работников крупных, средних и малых организаций за 2024 год составил 65724,5 рубля, что на 17,7% выше показателей прошлого года.

Источник: Янтарный край

В декабре 2024 года средняя зарплата достигла 92274,3 рубля, показав рост на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальная заработная плата с учетом инфляции составила 107,6% к декабрю 2023 года.

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в сфере финансовой и страховой деятельности — 121000,5 рубля, что на 84,1% выше среднеобластного показателя. Лидерами по уровню оплаты труда также стали отрасли: — добыча полезных ископаемых (152,4% от средней по области);— информация и связь (145,9%);— сельское хозяйство (125,8%).

Наименьшую зарплату получают работники в сферах: — административные услуги (66,5% от средней);— операции с недвижимостью (62,6%);— гостинично-ресторанный бизнес (59,4%).

Численность работников в крупных, средних и малых организациях достигла 274 тыс. человек за 2024 год, показав рост на 0,9% по сравнению с прошлым годом.

Соответствующие данные приводит Калининградстат.