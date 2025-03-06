Зарплаты в Калининградской области выросли на 17,7%

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в сфере финансовой и страховой деятельности — 121000,5 рубля, что на 84,1% выше среднеобластного показателя. Лидерами по уровню оплаты труда также стали отрасли: — добыча полезных ископаемых (152,4% от средней по области);— информация и связь (145,9%);— сельское хозяйство (125,8%).