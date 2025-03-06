В Калининградской области растут цены на бензин

Для сравнения: в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 54,79 до 57,72 рубля, марки АИ-95 — от 60,49 до 66,09 рубля, марки АИ-98 и выше — от 83,20 до 88,76 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 55,00 до 57,58 рубля, марки АИ-95 — от 59,60 до 63,71 рубля, марки АИ-98 и выше — от 69,60 до 88,64 рубля за литр.