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В Калининградской области растут цены на бензин

На 3 марта средняя стоимость автомобильного бензина для розничных покупателей в Калининградской области сложилась на отметке в 62 рубля и 89 копеек.

Источник: Kaliningradnews

В СФЗО бензин продавался за 59 рублей и 69 копеек, а в среднем по стране — за 59 рублей и 10 копеек.

На АЗС бензин марки АИ-92 продавался в среднем за 60 рублей и 16 копеек, марки АИ-95 — за 63 рубля и 82 копейки, а АИ-98 и выше — за 88 рублей и 18 копеек. Дизельное топливо обходилось автомобилистам в 70 рублей и 20 копеек за каждый литр.

Для сравнения: в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 54,79 до 57,72 рубля, марки АИ-95 — от 60,49 до 66,09 рубля, марки АИ-98 и выше — от 83,20 до 88,76 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 55,00 до 57,58 рубля, марки АИ-95 — от 59,60 до 63,71 рубля, марки АИ-98 и выше — от 69,60 до 88,64 рубля за литр.

Соответствующие данные приводит Росстат.