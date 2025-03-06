В Калининградской области растут цены на бензин

В СФЗО бензин продавался за 59 рублей и 69 копеек, а в среднем по стране — за 59 рублей и 10 копеек.
На АЗС бензин марки АИ-92 продавался в среднем за 60 рублей и 16 копеек, марки АИ-95 — за 63 рубля и 82 копейки, а АИ-98 и выше — за 88 рублей и 18 копеек. Дизельное топливо обходилось автомобилистам в 70 рублей и 20 копеек за каждый литр.
Для сравнения: в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 54,79 до 57,72 рубля, марки АИ-95 — от 60,49 до 66,09 рубля, марки АИ-98 и выше — от 83,20 до 88,76 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 55,00 до 57,58 рубля, марки АИ-95 — от 59,60 до 63,71 рубля, марки АИ-98 и выше — от 69,60 до 88,64 рубля за литр.
Соответствующие данные приводит Росстат.