Беларусь и Азербайджан рассмотрели перспективы совместных проектов в строительстве

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества по реализации совместных проектов. Отдельное внимание было уделено формату и перспективам участия в проектах белорусских строительных организаций. Речь шла в том числе о реализации двусторонних договоренностей на высшем уровне.
В 2024 году состоялся государственный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Азербайджанскую Республику, во время которого был обсужден широкий спектр вопросов белорусско-азербайджанского сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов.
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой установлены 11 июня 1993 года. За это время сформированы крепкие традиции двусторонних отношений — открытость, доверие, дружба и взаимовыручка.