Беларусь и Азербайджан рассмотрели перспективы совместных проектов в строительстве

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич 5 марта встретился с председателем государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анаром Гулиевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Азербайджане.