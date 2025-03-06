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Беларусь и Азербайджан рассмотрели перспективы совместных проектов в строительстве

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Дмитрий Пиневич 5 марта встретился с председателем государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анаром Гулиевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Азербайджане.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества по реализации совместных проектов. Отдельное внимание было уделено формату и перспективам участия в проектах белорусских строительных организаций. Речь шла в том числе о реализации двусторонних договоренностей на высшем уровне.

В 2024 году состоялся государственный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Азербайджанскую Республику, во время которого был обсужден широкий спектр вопросов белорусско-азербайджанского сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой установлены 11 июня 1993 года. За это время сформированы крепкие традиции двусторонних отношений — открытость, доверие, дружба и взаимовыручка.