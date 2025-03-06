На Кубани строят шесть крытых бассейнов

Вице-губернатор края Александр Нестеренко проинспектировал ход строительства спортивного объекта в Тимашевске.
Площадь будущего плавательного бассейна — более четырех тысяч квадратных метров. Сейчас рабочие заливают фундаментные плиты, монтируют опалубку колонн переходной галереи.
— Помимо центров единоборств и спортивных комплексов, строим крытые плавательные бассейны в шести муниципалитетах края — в Тимашевске, Кореновске и Темрюке, станицах Павловской и Староминской, селе Белая глина, — отметил Александр Нестеренко.
В Тимашевске районе также строят учреждения образования. Это дополнительный корпус на 400 мест в школе № 11 Тимашевска, корпус к школе № 2 в станице Медведовской и детский сад в станице Новокорсунской.