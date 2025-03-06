Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 6 марта

Доллар стал дешевле на Br0,0079 — его курс составил Br3,2345 за $1.
Курс юаня стал ниже на Br0,0046 до Br4,3615 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,01 и составил Br3,578 за 100 российских рублей.
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 6 марта укрепился к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0079 — его курс составил Br3,2345 за $1.
Курс юаня стал ниже на Br0,0046 до Br4,3615 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,01 и составил Br3,578 за 100 российских рублей.