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Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 6 марта

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 6 марта укрепился к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0079 — его курс составил Br3,2345 за $1.

Курс юаня стал ниже на Br0,0046 до Br4,3615 за 10 юаней.

Курс российского рубля снизился на Br0,01 и составил Br3,578 за 100 российских рублей.