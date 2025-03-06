Крупный маркетплейс выплатил Узбекистану дополнительные 50 млрд сумов налогов

Установлено, что деятельность маркетплейса WILDBERRIES (ООО «РВБ», резидент Российской Федерации) в Узбекистане не полностью соответствует некоторым требованиям налогового законодательства. В организации был проведен налоговый аудит, по результатам которого за 2022−2024 годы в бюджет были уплачены дополнительные налоговые платежи в размере 51,2 млрд сумов (из них 42,8 млрд сумов НДС).