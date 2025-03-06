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Крупный маркетплейс выплатил Узбекистану дополнительные 50 млрд сумов налогов

ТАШКЕНТ, 6 марта — Sputnik. Крупнейшая российская торговая площадка — маркетплейс Wildberries по результатам проверки выплатила Узбекистану более 50 млрд сумов налогов, сообщает пресс-служба Налогового комитета республики.

Источник: iStock

Отмечается, что комитет продолжает работу по легализации деятельности субъектов, осуществляющих электронную коммерцию.

Ведомство провело аудит Wildberries и выявило неуплаченные средства за 2022−2024 годы, большая часть из которых — НДС,

Установлено, что деятельность маркетплейса WILDBERRIES (ООО «РВБ», резидент Российской Федерации) в Узбекистане не полностью соответствует некоторым требованиям налогового законодательства. В организации был проведен налоговый аудит, по результатам которого за 2022−2024 годы в бюджет были уплачены дополнительные налоговые платежи в размере 51,2 млрд сумов (из них 42,8 млрд сумов НДС).

говорится в сообщении

Осуществление деятельности в полном соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан способствует прозрачным взаимоотношениям с налоговыми органами, исключая основания для предъявления претензий, добавили в пресс-службе.