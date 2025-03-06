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Глава Новосибирской УФАС высказался о срывах сроков строительства моста

Антимонопольная служба в обычных обстоятельствах не вмешивается в процесс исполнения контракта. УФАС подключается в особых случаях, например, при расторжении соглашения в одностороннем порядке или изменении его условия в рамках концессии.

Об этом глава ведомства рассказал в беседе с корреспондентом Сиб.фм.

В случае с мостом через реку Обь в какой-то момент Минтранс региона принял решение обратиться в УФАС с ходатайством об изменении условий контракта. Ведомство хотело поменять сроки ввода объекта в эксплуатацию, обязанности концессионера по компенсационному платежу.

В соответствии с действующим законодательством, эти условия являются существенными. Поэтому антимонопольная служба взвешенно подходит к вопросу выдачи разрешения на такие изменения. В первую очередь оцениваются причины, по которым стороны ходатайствуют об изменении условий соглашения.

В данном случае веских причин для таких изменений антимопольщики не обнаружили. В связи с этим Минтрансу был заявлен отказ в удовлетворении запроса.