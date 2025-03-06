Беларусь и Россия синхронизируют программы поддержки высокотехнологичных компаний

«Иннопрактика» — негосударственный институт развития, реализующий проекты, направленные на рост национального человеческого капитала, в том числе через структуры и механизмы инновационной экономики. Одна из важных инициатив — «Национальные чемпионы», которая объединяет 124 участника — лидеров отрасли со значительным экспортным потенциалом.
Как отметила журналистам первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова, в Беларуси накоплен огромный потенциал в сфере IT. «Нам бы хотелось синхронизировать программы поддержки российского и белорусского высокотеха, провести совместной отбор чемпионов, поднять проект на уровень Союзного государства», — сказала она.
Первым шагом может стать проведение совместного форума. Еще одно перспективное направление — создание СП, локализация российских компаний на белорусском рынке и наоборот. Успешные примеры сотрудничества уже есть.
Начальник секретариата наблюдательного совета ПВТ Александр Базанов в свою очередь рассказал, что в этом году Парк высоких технологий отметит 20-летие. «У нас сложилась своя школа подготовки чемпионов. За 20 лет сделали в этом направлении очень много, белорусские IT-компании известны во всем мире. Гордимся этим, — сказал Александр Базанов. — В рамках Союзного государства открываются дополнительные возможности. Пришло время сблизить наши стандарты и посмотреть в будущее. Вместе нам удастся сделать больше».
Представительная российская делегация посещала ПВТ год назад с ознакомительным визитом. На сегодняшней встрече речь шла о том, как объединить усилия, ресурсы, компетенции.
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обратил внимание на задачу, которую обозначили президенты двух стран: чтобы каждый рубль союзного бюджета расходовался предельно экономно и результативно. «Именно поэтому программы и проекты Союзного государства должны максимально быть вписаны в общую работу, которую ведут правительства наших стран, министерства, ведомства по обеспечению должной конкурентоспособности продукции. Прежде всего в высокотехнологичной сфере. И встреча на площадке ПВТ, где компании-резиденты могут в том или ином формате предложить сотрудничество на практике, для нас — важный задел», — сказал Дмитрий Мезенцев.
Он напомнил также о работе по созданию университета высоких технологий Союзного государства, планах организовать очередной Форум вузов инженерно-технологического профиля СГ. Все эти мероприятия направлены на формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства до 2030 года.