Беларусь и Россия синхронизируют программы поддержки высокотехнологичных компаний

Начальник секретариата наблюдательного совета ПВТ Александр Базанов в свою очередь рассказал, что в этом году Парк высоких технологий отметит 20-летие. «У нас сложилась своя школа подготовки чемпионов. За 20 лет сделали в этом направлении очень много, белорусские IT-компании известны во всем мире. Гордимся этим, — сказал Александр Базанов. — В рамках Союзного государства открываются дополнительные возможности. Пришло время сблизить наши стандарты и посмотреть в будущее. Вместе нам удастся сделать больше».