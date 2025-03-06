Самарцы могут платить за отопление новым способом с 1 марта

После этого на экране потребуется указать сумму к оплате, внести наличные и забрать чек. Услугой могут воспользоваться и жители Тольятти. Среди других способов оплаты коммунальных услуг без комиссии: онлайн-банк и еще два сервиса терминалов самообслуживания.