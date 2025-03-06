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Самарцы могут платить за отопление новым способом с 1 марта

Самарцам предлагают оплатить тепло новым способом без комиссии.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2025 года жители Самары могут оплатить отопление и горячее водоснабжение новым способом без комиссии. Появилась возможность вносить наличные за полученные услуги через банкоматы «Почта Банка». Об этом сообщили в энергетической компании.

«Чтобы воспользоваться этим способом оплаты, нужно выбрать на экране банкомата опцию “Оплатить услугу”, указать способ оплаты “Наличными”, зайти в раздел “Коммунальные услуги” — “Квартплата 24”, ввести номера телефона и лицевого счета», — рассказали в пресс-службе.

После этого на экране потребуется указать сумму к оплате, внести наличные и забрать чек. Услугой могут воспользоваться и жители Тольятти. Среди других способов оплаты коммунальных услуг без комиссии: онлайн-банк и еще два сервиса терминалов самообслуживания.