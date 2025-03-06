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В Новосибирской области устранили нарушения в железнодорожных тарифах

После вмешательства транспортной прокуратуры компания установила предельно допустимые тарифы на услуги.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения в тарифах на железнодорожные перевозки. Оператор терминального комплекса области предоставлял услуги по маневровой работе, подаче и уборке вагонов без утвержденных тарифов, что противоречит законодательству. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

После проверки прокуратура привлекла руководителя компании к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования. В результате предприятие направило необходимые документы в Департамент по тарифам Новосибирской области и утвердило предельно допустимые расценки на услуги.

Теперь перевозки осуществляются в соответствии с установленными тарифами, а контроль за их соблюдением продолжится.