В Новосибирской области устранили нарушения в железнодорожных тарифах

Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения в тарифах на железнодорожные перевозки. Оператор терминального комплекса области предоставлял услуги по маневровой работе, подаче и уборке вагонов без утвержденных тарифов, что противоречит законодательству. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
После проверки прокуратура привлекла руководителя компании к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования. В результате предприятие направило необходимые документы в Департамент по тарифам Новосибирской области и утвердило предельно допустимые расценки на услуги.
Теперь перевозки осуществляются в соответствии с установленными тарифами, а контроль за их соблюдением продолжится.