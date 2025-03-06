В Новосибирской области устранили нарушения в железнодорожных тарифах

Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения в тарифах на железнодорожные перевозки. Оператор терминального комплекса области предоставлял услуги по маневровой работе, подаче и уборке вагонов без утвержденных тарифов, что противоречит законодательству. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.