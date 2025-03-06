Скоростные дороги свяжут Минск с Россией и Китаем

Нам нужно с вами сделать скоростное сообщение между Москвой и Минском железнодорожное и построить автомобильную дорогу «Один пояс — один путь», начиная от Китая и заканчивая в Минске. И тогда мы будем понимать, что наше сообщение еще больше и быстрее.