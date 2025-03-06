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Скоростные дороги свяжут Минск с Россией и Китаем

СОЛИГОРСК, 6 мар — Sputnik. Вопрос строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск находится на контроле у депутатов двух стран, заявил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по транспорту, депутат Госдумы РФ Евгений Москвичев, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

По его словам, первая очередь масштабного проекта — это строительство магистрали Москва — Санкт-Петербург. Ветка до Минска является частью второго и третьего этапа.

Кроме того, как уточнил парламентарий, есть также проект строительства автомобильной дороги «Один пояс — один путь» из Китая через Казахстан и семь субъектов Российской Федерации до Минска.

Мы по этому вопросу работаем, бизнес сейчас рассматривает эти вопросы. И мы как парламентарии думаем, что в апреле-мае этого года будем поднимать эти вопросы.

сказал Москвичев перед началом парламентского заседания в Солигорске

Уже во время заседания, обращаясь к министру транспорта РФ Роману Старовойту, который выступал с приветственным словом в режиме конференц-связи, Москвичев отметил, что транспорт — «это самая быстрое связующее средство», и профильным министерствам двух стран еще следует поработать над строительством скоростных магистралей.

Нам нужно с вами сделать скоростное сообщение между Москвой и Минском железнодорожное и построить автомобильную дорогу «Один пояс — один путь», начиная от Китая и заканчивая в Минске. И тогда мы будем понимать, что наше сообщение еще больше и быстрее.

заключил он

В ноябре 2024 года сообщалось, что скоростная магистраль Москва — Минск уже частично спроектирована.