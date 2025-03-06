Более 24 тысяч многодетных семей из Новосибирской области получают пособие

— В собственности многодетной семьи может быть 2 автомобиля и 2 гаража для них. Если в семье четверо и более детей, она может иметь в наличии автомобиль с мощностью двигателя от 250 лошадиных сил, год выпуска которого не превышает 5 лет. Не учитывается при установлении единого пособия также жилье, предоставленное многодетной семье в качестве меры соцподдержки, — информируют в пресс-службе фонда.