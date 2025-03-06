Более 24 тысяч многодетных семей из Новосибирской области получают пособие

В Новосибирской области более 24 тысяч семей, в которых воспитывается от 3 детей, получают пособие. Специалисты социального фонда России по региону назвали перечень обязательных условий для получения выплат.
— В собственности многодетной семьи может быть 2 автомобиля и 2 гаража для них. Если в семье четверо и более детей, она может иметь в наличии автомобиль с мощностью двигателя от 250 лошадиных сил, год выпуска которого не превышает 5 лет. Не учитывается при установлении единого пособия также жилье, предоставленное многодетной семье в качестве меры соцподдержки, — информируют в пресс-службе фонда.
К многодетным семьям применяется и правило «нулевого дохода». В этом случае один из родителей может год не получать зарплату, а второй — получает доход не менее 4 МРОТ за 12 месяцев, либо пенсию, либо стипендию. Также у второго родителя может отсутствовать доход по объективным причинам.
Заявление на соцподдержку можно подать на всех детей одновременно, пособие устанавливается на каждого ребёнка в возрасте до 17 лет.