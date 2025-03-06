Новые остановочные павильоны появятся в Дзержинском районе Волгограда

Отметим, что в Волгоградской области ведется комплексная работа по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым. В регионе строят новые и ремонтируют существующие дороги, модернизируют парк общественного транспорта, проводят ряд других работ в этой сфере. Так, в Волгограде за последние два года появилось свыше 60 новых остановочных павильонов. Также за 10 лет обновлено более 80% подвижного состава в областном центре и почти 50% — на межмуниципальных маршрутах.