Новые остановочные павильоны появятся в Дзержинском районе Волгограда

Современные конструкции из металла и закаленного стекла с удобными деревянными лавочками и урнами появятся на всем протяжении шоссе Авиаторов в Дзержинском районе, сообщили в администрации Волгограда.
В соответствии с проектом на этой территории смотируют 21 остановочный павильон и благоустроят посадочную территорию. Павильоны в зависимости от пассажиропотока будут двух типов — стандартной и увеличенной площади.
Также запланирован ремонт еще 4 имеющихся конструкций. Все работы должны быть завершены в апреле текущего года.
Отметим, что в Волгоградской области ведется комплексная работа по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым. В регионе строят новые и ремонтируют существующие дороги, модернизируют парк общественного транспорта, проводят ряд других работ в этой сфере. Так, в Волгограде за последние два года появилось свыше 60 новых остановочных павильонов. Также за 10 лет обновлено более 80% подвижного состава в областном центре и почти 50% — на межмуниципальных маршрутах.