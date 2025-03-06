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Новые остановочные павильоны появятся в Дзержинском районе Волгограда

Муниципалитет инициировал электронный аукцион, в рамках которого будет определена подрядная организация, которая обновит существующие и смонтирует новые павильоны на остановках в областной столице.

Современные конструкции из металла и закаленного стекла с удобными деревянными лавочками и урнами появятся на всем протяжении шоссе Авиаторов в Дзержинском районе, сообщили в администрации Волгограда.

В соответствии с проектом на этой территории смотируют 21 остановочный павильон и благоустроят посадочную территорию. Павильоны в зависимости от пассажиропотока будут двух типов — стандартной и увеличенной площади.

Также запланирован ремонт еще 4 имеющихся конструкций. Все работы должны быть завершены в апреле текущего года.

Отметим, что в Волгоградской области ведется комплексная работа по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым. В регионе строят новые и ремонтируют существующие дороги, модернизируют парк общественного транспорта, проводят ряд других работ в этой сфере. Так, в Волгограде за последние два года появилось свыше 60 новых остановочных павильонов. Также за 10 лет обновлено более 80% подвижного состава в областном центре и почти 50% — на межмуниципальных маршрутах.