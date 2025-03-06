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В Перми изменят расписание четырех автобусных маршрутов

Изменения в графике движения городских автобусов введут по будням.

Источник: Комсомольская правда

В Перми скорректируют расписание движения четырех автобусных маршрутов № 16, № 18, № 33 и № 41. Изменения в графике введут по будням.

На автобусном маршруте № 33 «Город Сердца — м/р Костарево» скорректируют отправления в утренние и вечерние часы. По информации городского департамента транспорта, изменения введут для синхронизации с началом и концом рабочих смен учреждений здравоохранения.

График движения маршрутов № 16 «М/р Владимирский — м/р Запруд», № 18 «Пермский военный институт — м/р Запруд», № 41 «ПНИПУ — Студенческий городок» будет зависеть от меняющейся дорожной обстановки.

В Перми с 3 марта скорректировали график движения семи автобусных маршрутов. Изменения ввели для улучшения качества обслуживания пассажиров.