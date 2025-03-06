Кочанова озвучила, за кем закрепят пустующие территории в Минске

— То, о чем сказал Владимир Кухарев, закрепление территорий за организацией и наведение там порядка: световое оформление, цветовое решение и ремонт фасадов. Есть, конечно, территории, на которых наводит порядок город, вкладывает туда бюджетные средства, — пояснила она.