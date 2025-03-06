Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кочанова озвучила, за кем закрепят пустующие территории в Минске

Кочанова назвала решение по пустующим территориям в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала, за кем закрепят пустующие территории в Минске, передает БелТА.

Спикер подчеркнула, что пустующие территории в столице необходимо привести в порядок. Также она поддержала решение по пустующим территориям, озвученное председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, касаемо их благоустройства.

— То, о чем сказал Владимир Кухарев, закрепление территорий за организацией и наведение там порядка: световое оформление, цветовое решение и ремонт фасадов. Есть, конечно, территории, на которых наводит порядок город, вкладывает туда бюджетные средства, — пояснила она.

Кочанова сказала о необходимости держать данный вопрос на контроле, заметив, что речь об этом идет не первый год.

— Задача ставилась президентом уже десять лет назад, а может быть, еще раньше, — напомнила она.

И добавила, что все данные вопросы нужно «дошлифовать и сделать так, чтобы не было никаких вопросов», касаемо наведения порядка в Минске, особенно в Год благоустройства.

Кроме того, Кочанова призналась, что не всегда видит в магазинах.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко увидел новейшие российские беспилотники в Минске.