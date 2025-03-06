В Омске продают часть здания Омского горсовета

Здание по соседству, на Думской, 3 тоже является объектом культурного наследия, и в нем также продается помещение, где сейчас работает кафе. Его площадь гораздо меньшая — 182 кв. метра, оно продается за млн рублей. Объявление о продаже также размещено на сайте «Авито».