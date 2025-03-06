В Омске продают часть здания Омского горсовета

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже части здания Омского городского совета по адресу Думская, 1. Как говорится в объявлении, продается цокольное помещение площадью 727, 6 кв. метров.
Сейчас здесь располагается ресторан, судя по всему, речь идет о некогда популярном заведении «На Думской». Новый собственник может приобрести помещение за 70 000 рублей за квадратный метр, то есть почти за 60 млн. Отметим, что здание Омского горсовета имеет статус памятника архитектуры.
Здание по соседству, на Думской, 3 тоже является объектом культурного наследия, и в нем также продается помещение, где сейчас работает кафе. Его площадь гораздо меньшая — 182 кв. метра, оно продается за млн рублей. Объявление о продаже также размещено на сайте «Авито».