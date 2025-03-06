В Краснодаре завершили строительство школы на 1650 учеников

В блоке для учеников с 5 по 11 классы оборудовали кабинеты по основным предметам с лаборантскими, а также спецаудитории для саморазвития и творчества. К примеру, здесь будут работать издательский центр, классы по обработке древесины, металла и тканей, кабинеты кулинарии, моделирования, робототехники, православной культуры, театральная и изостудии, школьный музей, а также библиотека площадью практически 1000 квадратных метров. Во все учебные помещения школы сделали доступ для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Вместимость учебного блока для основного общего образования составляет 750 ребят, средняя школа рассчитана на 300 человек.