В Краснодаре завершили строительство школы на 1650 учеников

Соцобъект расположен на улице Анны Ахматовой в Краснодаре. Строительство образовательного учреждения в рамках муниципального контракта осуществил федеральный девелопер DOGMA.
Трёхэтажное здание совокупной площадью 19 000 квадратных метров по форме похоже букву «Т». Состоит объект из пяти функциональных блоков. Территория школы (28 000 квадратных метров) граничит с детсадами. Для безопасности ребят по всему периметру установили металлический забор, высота которого составляет два метра.
В блоке начальной школы смогут заниматься 600 юных краснодарцев. Здесь обустроили универсальные игровые комнаты для групп продлёнки, помещения для внеурочной деятельности, кабинеты для уроков иностранного языка, музыки, труда, ИЗО, информатики и других. Кроме того, блок оснащён отдельным входом и раздевалкой.
В блоке для учеников с 5 по 11 классы оборудовали кабинеты по основным предметам с лаборантскими, а также спецаудитории для саморазвития и творчества. К примеру, здесь будут работать издательский центр, классы по обработке древесины, металла и тканей, кабинеты кулинарии, моделирования, робототехники, православной культуры, театральная и изостудии, школьный музей, а также библиотека площадью практически 1000 квадратных метров. Во все учебные помещения школы сделали доступ для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Вместимость учебного блока для основного общего образования составляет 750 ребят, средняя школа рассчитана на 300 человек.
В рамках проекта также предусмотрели просторные вестибюли, столовую на 825 мест и буфет на 100 человек, медблок. Оборудовали в школе большой актовый зал, вместимостью 800 посетителей. Малый актовый зал смогут посещать 200 человек единовременно. При этом каждый зал располагает гримёркой, костюмерной, есть здесь и санузлы. Спортом ребята смогут заниматься в основном и малом залах, а хореографии детей будут учить в танцевальной студии.
Праздничные мероприятия на школьном дворе будут проводить на спецплощадке с флагштоками. Создали на территории и физкультурно-спортивную зону. Здесь ребята смогут отдыхать, заниматься подвижными играми, тренироваться на поле для мини-футбола, заниматься на круговой беговой дорожке и уличных тренажёрах. Помимо этого, оборудовали полосу препятствий, прыжковые зоны. Играть в волейбол и баскетбол дети смогут на комбинированной площадке.