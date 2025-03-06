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Белстат: женщины зарабатывают на 25% меньше, чем мужчины в Беларуси

В Беларуси женщины зарабатывают на 25% меньше, чем мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что в Беларуси женщины зарабатывают на 25% меньше, чем мужчины. Об этом рассказали в Белстате во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси.

По словам начальника главного управления статистики труда Национального статистического комитета Ирины Бондаренко, разница в оплате труда между мужчинами и женщинами существует в каждой стране. В Беларуси зарплаты у женщин на четверть меньше, чем у мужчин.

— В Беларуси заработная плата женщин меньше, чем у мужчин, в среднем на 25 — 26%, — прокомментировала она.

Еще представитель Белстата объяснила, что разрыв зарплат белорусок и белорусов, в первую очередь, связан с гендерными особенностями занятости. Так как женщины преимущественно работают в социальной сфере, а там зарплаты ниже, чем в целом по стране.

Тем временем Кочанова озвучила, за кем закрепят пустующие территории в Минске.

Кроме того, Кочанова призналась, что не всегда видит в магазинах.