Белстат: женщины зарабатывают на 25% меньше, чем мужчины в Беларуси

Стало известно, что в Беларуси женщины зарабатывают на 25% меньше, чем мужчины. Об этом рассказали в Белстате во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси.
По словам начальника главного управления статистики труда Национального статистического комитета Ирины Бондаренко, разница в оплате труда между мужчинами и женщинами существует в каждой стране. В Беларуси зарплаты у женщин на четверть меньше, чем у мужчин.
— В Беларуси заработная плата женщин меньше, чем у мужчин, в среднем на 25 — 26%, — прокомментировала она.
Еще представитель Белстата объяснила, что разрыв зарплат белорусок и белорусов, в первую очередь, связан с гендерными особенностями занятости. Так как женщины преимущественно работают в социальной сфере, а там зарплаты ниже, чем в целом по стране.
Тем временем Кочанова озвучила, за кем закрепят пустующие территории в Минске.
Кроме того, Кочанова призналась, что не всегда видит в магазинах.