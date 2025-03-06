Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Новосибирска пожаловались на большие счета за отопление

Стоимость за 2025 год пересчитают в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирска пожаловались на дорогое отопление. По словам некоторых из потребителей, цена должна быть ниже из-за тёплой зимы в этом году, но стоимость наоборот растёт. В пресс-службе СГК объяснили, что перерасчёт за 2025 год будет производиться только в 2026 году.

— Если говорить про текущую зиму, надо понимать, что в расчет берется только один месяц в 2024 году — декабрь, а также январь и февраль 2024 года. Корректировка по итогам 2025 года будет производится в 2026 году. Сейчас корректируется размер платы в соответствии со стоимостью фактически потребленного тепла в 2024 году, — сообщают энергетики.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирские энергетики начали проверять теплосети с помощью органического красителя. Из-за этого вода в водоёмах может быть зелёной. Это не опасно для экологии.