Жители Новосибирска пожаловались на большие счета за отопление

Жители Новосибирска пожаловались на дорогое отопление. По словам некоторых из потребителей, цена должна быть ниже из-за тёплой зимы в этом году, но стоимость наоборот растёт. В пресс-службе СГК объяснили, что перерасчёт за 2025 год будет производиться только в 2026 году.
— Если говорить про текущую зиму, надо понимать, что в расчет берется только один месяц в 2024 году — декабрь, а также январь и февраль 2024 года. Корректировка по итогам 2025 года будет производится в 2026 году. Сейчас корректируется размер платы в соответствии со стоимостью фактически потребленного тепла в 2024 году, — сообщают энергетики.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирские энергетики начали проверять теплосети с помощью органического красителя. Из-за этого вода в водоёмах может быть зелёной. Это не опасно для экологии.