Жители Новосибирска пожаловались на большие счета за отопление

— Если говорить про текущую зиму, надо понимать, что в расчет берется только один месяц в 2024 году — декабрь, а также январь и февраль 2024 года. Корректировка по итогам 2025 года будет производится в 2026 году. Сейчас корректируется размер платы в соответствии со стоимостью фактически потребленного тепла в 2024 году, — сообщают энергетики.