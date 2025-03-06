Жители Молдовы скупают квартиры в Одессе, убегают от «хороших времен»: Цены на жилье с видом на море намного ниже — рассказываем, как приобрести недвижимость

Жители Молдовы активно скупают квартиры в Одессе. Об этом рассказал украинский агент по недвижимости.
Он также объяснил, что для покупки жилья в Одессе иностранцам нужно оформить налоговый код и сделать нотариальный перевод паспорта.
Что касается налогов, то условия для иностранцев такие же, как и для украинцев. То есть, помимо стоимости квартиры, нужно заплатить:
1% — в пенсионный фонд;
$200 — нотариусу;
5% — агентству по недвижимости;
без дополнительных затрат — в случае покупки от застройщика.
Агент отметил, что иностранцев чаще интересуют квартиры в прибрежных районах.
Сколько стоит недвижимость в Одессе в районе курорта Аркадия?
Студии (от 26 м², без ремонта, без вида на море) — от €30 тыс. плюс уже перечисленные расходы;
Студии с ремонтом — от €40−45 тыс.;
Однокомнатные квартиры (с двумя окнами, отдельной кухней, спальней, без ремонта) — от €1 100 за м2;
Однокомнатные квартиры (с ремонтом) — от €1 500 за м2;
Однушки (с ремонтом, видом на море) — от €2 000 за м2;
Двушки (в новом комплексе, от 55м2) — от €100 тыс.;
Трешки среднего уровня (от 100 м2) — от €150 тыс.;
Трешки высокого уровня — от €200 тыс.;
Квартиры в жилых комплексах (5−7 этажей), где все на газу, — намного дороже.
Агент по недвижимости уточнил, что если граждане Молдовы купят квартиру в Одессе и захотят ее продать, то лучше это делать спустя три года.
Если продать раньше, придется платить высокий налог — 24%.