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Жители Молдовы скупают квартиры в Одессе, убегают от «хороших времен»: Цены на жилье с видом на море намного ниже — рассказываем, как приобрести недвижимость

Житель Кишинева, продав свою квартиру, спокойно может прикупить недвижимость в районе курорта Аркадия.

Источник: Комсомольская правда

Жители Молдовы активно скупают квартиры в Одессе. Об этом рассказал украинский агент по недвижимости.

Он также объяснил, что для покупки жилья в Одессе иностранцам нужно оформить налоговый код и сделать нотариальный перевод паспорта.

Что касается налогов, то условия для иностранцев такие же, как и для украинцев. То есть, помимо стоимости квартиры, нужно заплатить:

1% — в пенсионный фонд;

$200 — нотариусу;

5% — агентству по недвижимости;

без дополнительных затрат — в случае покупки от застройщика.

Агент отметил, что иностранцев чаще интересуют квартиры в прибрежных районах.

Сколько стоит недвижимость в Одессе в районе курорта Аркадия?

Студии (от 26 м², без ремонта, без вида на море) — от €30 тыс. плюс уже перечисленные расходы;

Студии с ремонтом — от €40−45 тыс.;

Однокомнатные квартиры (с двумя окнами, отдельной кухней, спальней, без ремонта) — от €1 100 за м2;

Однокомнатные квартиры (с ремонтом) — от €1 500 за м2;

Однушки (с ремонтом, видом на море) — от €2 000 за м2;

Двушки (в новом комплексе, от 55м2) — от €100 тыс.;

Трешки среднего уровня (от 100 м2) — от €150 тыс.;

Трешки высокого уровня — от €200 тыс.;

Квартиры в жилых комплексах (5−7 этажей), где все на газу, — намного дороже.

Агент по недвижимости уточнил, что если граждане Молдовы купят квартиру в Одессе и захотят ее продать, то лучше это делать спустя три года.

Если продать раньше, придется платить высокий налог — 24%.