В Новосибирске построят футбольное поле за 145 млн рублей

МБУ дополнительного образования «Спортивная школа “Энергия” в Новосибирске ищет подрядчика для строительства футбольного поля с искусственным покрытием на улице Часовой в Советском районе города. Соответствующая заявка 6 марта опубликована на сайте госзакупок.