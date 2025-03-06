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В Новосибирске построят футбольное поле за 145 млн рублей

Объект в Советском районе должен быть готов к 1 декабря 2025 года.

Источник: БЕЛТА

МБУ дополнительного образования «Спортивная школа “Энергия” в Новосибирске ищет подрядчика для строительства футбольного поля с искусственным покрытием на улице Часовой в Советском районе города. Соответствующая заявка 6 марта опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документу, победитель электронного аукциона должен будет построить объект до 1 декабря 2025 года.

Перечень работ включает прокладку наружных сетей водоснабжения и водоотведения, устройству дренажной и ливнесточной системы, монтажу светодиодного экрана и охранной сигнализации, вынос опор освещения, устройству покрытия футбольного поля и беговых дорожек, установку спортивного оборудования и озеленение территории.

Заявки от подрядчиков принимают до 14 марта. Начальная цена контракта — 145 685 944 рубля.