Железная дорога со скоростью 200 — 400 км/ч может связать Беларусь с Китаем

Из Китая в Минск проложат высокоскоростную железную дорогу, на которой поезда будут двигаться со скоростью 200 — 400 километров в час, а также новый «автобан», сообщает Sputnik Беларусь.
Так, по словам председателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по транспорту Евгения Москвичева, сейчас на контроле депутатов обеих стран находится вопрос строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск. Так, первой очередью масштабного дорожного проекта является строительство ветки Москва — Санкт-Петербург, а ветка до Минска — часть второго и третьего этапа.
Но еще депутат рассказал про проект строительства автомобильной дороги «Один пояс — один путь»: из Китая через Казахстан, Россию до Минска. Эти вопросы планируют рассмотреть в апреле-мае 2025-го, опираясь на предложения бизнеса.
— Нужно сделать скоростное сообщение между Москвой и Минском железнодорожное и построить автомобильную дорогу «Один пояс — один путь», начиная от Китая и заканчивая в Минске. И тогда мы будем понимать, что наше сообщение еще больше и быстрее, — констатировал парламентарий.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко увидел новейшие российские беспилотники в Минске.
Также Россия может построить в Беларуси завод по производству беспилотников.