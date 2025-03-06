Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Железная дорога со скоростью 200 — 400 км/ч может связать Беларусь с Китаем

Из Минска в Китай проложат высокоскоростную железную дорогу с разгоном 200 — 400 км/ч и новую автомагистраль.

Источник: Комсомольская правда

Из Китая в Минск проложат высокоскоростную железную дорогу, на которой поезда будут двигаться со скоростью 200 — 400 километров в час, а также новый «автобан», сообщает Sputnik Беларусь.

Так, по словам председателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по транспорту Евгения Москвичева, сейчас на контроле депутатов обеих стран находится вопрос строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск. Так, первой очередью масштабного дорожного проекта является строительство ветки Москва — Санкт-Петербург, а ветка до Минска — часть второго и третьего этапа.

Но еще депутат рассказал про проект строительства автомобильной дороги «Один пояс — один путь»: из Китая через Казахстан, Россию до Минска. Эти вопросы планируют рассмотреть в апреле-мае 2025-го, опираясь на предложения бизнеса.

— Нужно сделать скоростное сообщение между Москвой и Минском железнодорожное и построить автомобильную дорогу «Один пояс — один путь», начиная от Китая и заканчивая в Минске. И тогда мы будем понимать, что наше сообщение еще больше и быстрее, — констатировал парламентарий.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко увидел новейшие российские беспилотники в Минске.

Также Россия может построить в Беларуси завод по производству беспилотников.