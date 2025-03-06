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Цены на сахар подскочили за неделю в Казахстане

В период с 25 февраля по 4 марта стоимость сахара-песка по Казахстану выросла на 1,4%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DATA HUB.

Источник: pixabay.com

Такие недельные темпы подорожания — относительная редкость: в прошлый раз такой же показатель отмечался в апреле 2024-го; а до того — в августе 2022-го.

По городам наиболее высокие темпы фиксируются в Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске — плюс 3,4% за неделю.

Большая часть доступного в РК рафинированного сахара в целом притом поступает из-за рубежа, в основном из РФ. По итогам 2024-го доля казахстанской продукции в ресурсах — 26%, и это если не брать в расчет серый импорт, на который иногда сетуют наши производители.

При этом почти все второе полугодие 2024-го стоимость сахара для потребителей не росла, хотя при падении производства мы очень сильно наращивали экспорт/реэкспорт. Сохранился ли этот тренд в текущем году, пока не известно, но цены начали идти вверх с середины января, и сейчас показывают рост седьмую неделю подряд.