Цены на сахар подскочили за неделю в Казахстане

При этом почти все второе полугодие 2024-го стоимость сахара для потребителей не росла, хотя при падении производства мы очень сильно наращивали экспорт/реэкспорт. Сохранился ли этот тренд в текущем году, пока не известно, но цены начали идти вверх с середины января, и сейчас показывают рост седьмую неделю подряд.