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Франция может поставить 40 тысяч терминалов связи на Украину

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Французский спутниковый оператор Eutelsat допустил поставку 40 тысяч терминалов связи на Украину.

Источник: AP 2024

«На сегодняшний день на Украине есть несколько тысяч (терминалов Eutelsat — ред.)…мы говорим об (увеличении этого числа) в десятки раз, если цель в том, чтобы заменить все терминалы Starlink…40 тысяч (терминалов — ред.) потребует нескольких месяцев», — заявила Ева Бернеке в интервью агентству Блумберг.

Гендиректор Бернеке пояснила, что сама Eutelsat не производит свои терминалы и прибегает для этого к услугам третьих компаний.

Отмечается, что компания ведет переговоры с поставщиками об отправке на Украину как стандартных, так и военных терминалов.

Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Eutelsat обсуждает с властями ЕС быстрое развертывание дополнительных терминалов доступа к интернету на Украине.

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе ранее заявлял, что ЕС в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить Киеву что-то подобное к 2030 году, пока рассматривает промежуточные решения.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.