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Бюджет Омской области получит 3,8 млрд рублей дополнительных средств

О том, куда их направят, рассказал губернатор Омской области.

Дополнительные средства в размере 3,8 миллиардов рублей получит бюджет Омской области. Как рассказал губернатор региона Виталий Хоценко, эти средства появились из-за увеличения прогноза по собственным источникам.

Средства планируется распределить на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, пустить на расходы регионального дорожного фонда, распределить помощь в местные бюджеты.

На данный момент, с учётом дополнительных средств, доходная часть бюджета Омской области выросла почти до 162 миллиардов рублей, расходная часть составляет 162,4 миллиарда рублей соответственно. Предлагаемые изменения будут рассмотрены областным парламентом.