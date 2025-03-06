Бюджет Омской области получит 3,8 млрд рублей дополнительных средств

На данный момент, с учётом дополнительных средств, доходная часть бюджета Омской области выросла почти до 162 миллиардов рублей, расходная часть составляет 162,4 миллиарда рублей соответственно. Предлагаемые изменения будут рассмотрены областным парламентом.