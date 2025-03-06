В 2025 году на Дону 725 семей будут переселены из аварийного жилья

«Сокращение срока ожидания гражданами переселения — наша основная цель. Для этого необходимо обеспечить синхронность процессов признания домов аварийными и их расселения. Мероприятия нацпроекта “Жилье и городская среда” регион завершил досрочно, в феврале 2023 года. Аварийный фонд, признанный таковым с 2017-го по 2022 год, теперь будет расселяться по новому нацпроекту — “Инфраструктура для жизни”. Завершить эти мероприятия необходимо до 2030 года», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.