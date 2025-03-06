В 2025 году на Дону 725 семей будут переселены из аварийного жилья

Три четверти аварийного фонда приходится на Ростов, Шахты, Новошахтинск, Гуково и Белокалитвинский район.
В 2025 году к расселению запланирован аварийный фонд площадью 32,74 тыс. кв. м, в котором проживает 1498 человек. Для этих целей будет направлено 2,7 млрд рублей. Мероприятия по расселению будут проходить по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Участниками расселения станут жители 16 муниципальных образований области, а именно — города Гуково, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Ростов-на-Дону, Шахты, а также Белокалитвинский, Кашарский, Красносулинский, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Морозовский, Октябрьский, Тацинский районы.
«Сокращение срока ожидания гражданами переселения — наша основная цель. Для этого необходимо обеспечить синхронность процессов признания домов аварийными и их расселения. Мероприятия нацпроекта “Жилье и городская среда” регион завершил досрочно, в феврале 2023 года. Аварийный фонд, признанный таковым с 2017-го по 2022 год, теперь будет расселяться по новому нацпроекту — “Инфраструктура для жизни”. Завершить эти мероприятия необходимо до 2030 года», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.