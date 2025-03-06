В Воронеже хотят построить спорткомплекс с бассейном за 537,2 млн рублей

За основу приняты проектные решения по аналогичному объекту в Борисоглебске, разработанные ООО «Проектинжиниринг». Площадь объекта составит 5,6 тыс. кв. м, он будет включать здание спорткомплекса выполнить из двух блоков: первый — двухэтажный со спортзалом (43×23 м) и тренажерным залом (22×9 м), второй — с бассейном (25×16 м). Первый блок, как планируется, будет одноэтажным, количество посадочных мест на трибунах — 100. Блок с бассейном будет двухэтажным, количество посадочных мест на трибунах — 200. Единовременная пропускная способность комплекса составит 106 человек в смену.