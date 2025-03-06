ГУП «ТЭК СПб» ликвидировали в Петербурге

Крупнейшее государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией в форме преобразования. Теперь это акционерное общество.
Генеральным директором АО «ТЭК СПб» является Иван Болтенков. Он и ранее занимал эту должность, когда топливно-энергетический комплекс был государственным унитарным предприятием.
Держателем реестра акционеров выступает АО «Новый регистратор», должность директора которого с 2012 года занимает Рушания Бархатова. Как и раньше, права учредителя АО «ТЭК СПб» осуществляет комитет имущественных отношений (КИО).
Выручка ГУП «ТЭК СПб» за 2023 год составила 40 миллиардов рублей.