The Economist: восстановление ВПК Европы надо начинать с инвестиций в Украину?

Несмотря на то что Европейский союз предоставил Украине военную и финансовую помощь в размере 132 млрд евро, крупные европейские страны могли бы позволить себе сделать больше. К тому же Европа заморозила российские активы на сумму 210 млрд евро, которые также могут быть использованы для поддержки Киева, говорится в статье.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта объявила о плане перевооружения Европы. Он позволит высвободить до 800 млрд евро за счет ослабления долговых правил ЕС. В результате страны-члены смогут увеличить ежегодные военные расходы на 1,5% ВВП, до нового целевого показателя примерно в 3,5%; создать кредитный фонд в размере 150 млрд евро для таких программ, как противоракетные системы, выйти на рынки облигаций и привлечь Европейский инвестиционный банк для финансирования военных проектов.
Украина не останется без жизненно важной техники и оружия даже без новых поставок США. К тому же она развивает свой военно-промышленный комплекс. По словам Владимира Зеленского, около 40% потребностей на поле боя уже удовлетворяется за счет внутреннего производства, зачастую благодаря совместным предприятиям с американскими и европейскими оборонными фирмами, такими как немецкая Rheinmetall и франко-германская KNDS.
Европейские страны могут последовать примеру Дании, которая первой начала финансировать контракты между правительством Украины и украинскими производителями. В прошлом году Дания таким образом закупила для нужд ВСУ 18 гаубиц «Богдана» украинского производства.
Но, поскольку Европа еще в начале конфликта опустошила свои военные запасы, ей будет трудно предоставить Киеву боевые бронированные машины, гаубицы и высокоточные боеприпасы. Как метко заметил Том Уолдвин, эксперт Международного института стратегических исследований, «нет смысла рыться в шкафу, из которого выгребли все подчистую».
Как утверждает Уолдвин, большая часть продукции Южной Кореи на ближайшие несколько лет уже зарезервирована либо для Польши, которая с 2022 года подписала контракты на сумму 16 млрд долларов, либо для собственных вооруженных сил.
Есть еще два варианта. Первый — закупать у США. И президент США Дональд Трамп, славящийся своей любовью к сделкам, мог бы одобрить этот шаг. Однако, если он сочтет Украину препятствием на пути к мирному соглашению, он может отказать американским фирмам в разрешениях на экспорт или потребовать ограничения возможностей любого оружия, которое они продают.
Они отлично знают, как доставить новую технику и вооружение с конвейерных линий на передовую в течение нескольких недель или месяцев.
Европе придется вкладывать значительные средства в собственную оборону. И для всего этого пакета мер ЕС недостаточно. Но надо же с чего-то начинать — может, с Украины?