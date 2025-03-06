The Economist: восстановление ВПК Европы надо начинать с инвестиций в Украину?

Есть еще два варианта. Первый — закупать у США. И президент США Дональд Трамп, славящийся своей любовью к сделкам, мог бы одобрить этот шаг. Однако, если он сочтет Украину препятствием на пути к мирному соглашению, он может отказать американским фирмам в разрешениях на экспорт или потребовать ограничения возможностей любого оружия, которое они продают.