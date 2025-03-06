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The Economist: восстановление ВПК Европы надо начинать с инвестиций в Украину?

Европейский союз 4 марта объявил о программе «перевооружения Европы». За последние дни совокупная рыночная капитализация крупных европейских оборонных фирм выросла на 40 млрд евро, или на 21%. Хотя это отражает оптимизм в отношении оживления военно-промышленного комплекса Европы, гораздо менее ясно, сможет ли Старый Свет найти средства и для собственных оборонных нужд, и для помощи Украине, пишет The Economist.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Несмотря на то что Европейский союз предоставил Украине военную и финансовую помощь в размере 132 млрд евро, крупные европейские страны могли бы позволить себе сделать больше. К тому же Европа заморозила российские активы на сумму 210 млрд евро, которые также могут быть использованы для поддержки Киева, говорится в статье.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта объявила о плане перевооружения Европы. Он позволит высвободить до 800 млрд евро за счет ослабления долговых правил ЕС. В результате страны-члены смогут увеличить ежегодные военные расходы на 1,5% ВВП, до нового целевого показателя примерно в 3,5%; создать кредитный фонд в размере 150 млрд евро для таких программ, как противоракетные системы, выйти на рынки облигаций и привлечь Европейский инвестиционный банк для финансирования военных проектов.

Как это отразится на военно-промышленном комплексе Европы и положении Украины на поле боя?

Украина не останется без жизненно важной техники и оружия даже без новых поставок США. К тому же она развивает свой военно-промышленный комплекс. По словам Владимира Зеленского, около 40% потребностей на поле боя уже удовлетворяется за счет внутреннего производства, зачастую благодаря совместным предприятиям с американскими и европейскими оборонными фирмами, такими как немецкая Rheinmetall и франко-германская KNDS.

Европейские страны могут последовать примеру Дании, которая первой начала финансировать контракты между правительством Украины и украинскими производителями. В прошлом году Дания таким образом закупила для нужд ВСУ 18 гаубиц «Богдана» украинского производства.

Но, поскольку Европа еще в начале конфликта опустошила свои военные запасы, ей будет трудно предоставить Киеву боевые бронированные машины, гаубицы и высокоточные боеприпасы. Как метко заметил Том Уолдвин, эксперт Международного института стратегических исследований, «нет смысла рыться в шкафу, из которого выгребли все подчистую».

ВПК Европы развивается недостаточно быстро, чтобы восполнить ключевые пробелы, а реализация сложных многонациональных программ требует времени. Восстановить арсеналы, покупая готовое вооружение за рубежом, часто у американских или южнокорейских компаний, непросто.

Как утверждает Уолдвин, большая часть продукции Южной Кореи на ближайшие несколько лет уже зарезервирована либо для Польши, которая с 2022 года подписала контракты на сумму 16 млрд долларов, либо для собственных вооруженных сил.

Есть еще два варианта. Первый — закупать у США. И президент США Дональд Трамп, славящийся своей любовью к сделкам, мог бы одобрить этот шаг. Однако, если он сочтет Украину препятствием на пути к мирному соглашению, он может отказать американским фирмам в разрешениях на экспорт или потребовать ограничения возможностей любого оружия, которое они продают.

Второй вариант — Европа может использовать собственные денежные средства для крупных инвестиций в оборонные предприятия Украины.

Они отлично знают, как доставить новую технику и вооружение с конвейерных линий на передовую в течение нескольких недель или месяцев.

Что касается собственной обороны Западной Европы, ее вооруженные силы и ВПК ослаблены десятилетиями пренебрежения и пестрят зияющими брешами, которые необходимо так или иначе затянуть.

Европе придется вкладывать значительные средства в собственную оборону. И для всего этого пакета мер ЕС недостаточно. Но надо же с чего-то начинать — может, с Украины?