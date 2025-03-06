«АвтоВАЗ» создал бренд SKM для коммерческих перевозок

В России по цене этот автомобиль будет ближе к «Соболь Бизнес», потому что «Соболь NN» стоит свыше 3 млн рублей, предполагает главред «За Рулем». SKM — это не легковой минивэн, и, скорее всего, он с самого начала попадет в список автомобилей, разрешенных для госзакупок, прогнозирует он.