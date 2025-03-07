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Апелляционный суд признал недействительным приказ по дифтарифам в Иркутской области

Иск об оспаривании правовых актов удовлетворен в Новосибирске.

Источник: AP 2024

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске вынес решение по делу о признании недействительным приказ Службы по тарифам в Иркутской области (от 26 апреля 2024 года) о введении дифтарифов на территории региона. Исковое заявление в апелляционную инстанцию было подано от Вячеслава Безрукова к ответчику — Службе по тарифам в Приангарье. Заинтересованным лицом по делу выступило ФАС России, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку суда.

Апелляционный суд отменил решение Иркутского облсуда и вынес новое решение.

Напомним, в прошлом году регионы России, в том числе Иркутская область, перешли на дифференцированный тариф на электроэнергию для населения. В апреле.

При этом отметим, что позже правительство РФ установило нормы потребления электроэнергии населением во всех регионах страны.