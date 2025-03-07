Апелляционный суд признал недействительным приказ по дифтарифам в Иркутской области

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске вынес решение по делу о признании недействительным приказ Службы по тарифам в Иркутской области (от 26 апреля 2024 года) о введении дифтарифов на территории региона. Исковое заявление в апелляционную инстанцию было подано от Вячеслава Безрукова к ответчику — Службе по тарифам в Приангарье. Заинтересованным лицом по делу выступило ФАС России, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку суда.