Апелляционный суд признал недействительным приказ по дифтарифам в Иркутской области

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске вынес решение по делу о признании недействительным приказ Службы по тарифам в Иркутской области (от 26 апреля 2024 года) о введении дифтарифов на территории региона. Исковое заявление в апелляционную инстанцию было подано от Вячеслава Безрукова к ответчику — Службе по тарифам в Приангарье. Заинтересованным лицом по делу выступило ФАС России, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку суда.
Апелляционный суд отменил решение Иркутского облсуда и вынес новое решение.
Напомним, в прошлом году регионы России, в том числе Иркутская область, перешли на дифференцированный тариф на электроэнергию для населения. В апреле.
При этом отметим, что позже правительство РФ установило нормы потребления электроэнергии населением во всех регионах страны.