Калининградстат рассказал, сколько зарабатывают учителя и медики в регионе

Так, работники, занятые в сфере образования, в среднем зарабатывали 55,7 тыс. руб. в месяц, что на 7,2 тыс. больше, чем в 2023 году. Сотрудники, занимающиеся деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг, получали 63,1 тыс. руб. (на 9,7 тыс. больше, чем в 2023-м). Зарплата работников профессиональной, научной и технической деятельности составила 77,2 тыс. (на 10,6 тыс. больше, чем годом ранее). Работающим в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности платили 65 тыс. (больше на 9,5 тыс.).