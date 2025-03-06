Шойгу посетил авиазавод в Казани, где обсудил модернизацию производства самолетов

Помимо руководителя республики, в совещании приняли участие представителей Минпромторга РФ и министерства обороны России.
Отмечается, что стороны обсудили на встрече модернизацию производства самолетов.
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу посетил авиазавод им. С. П, Горбунова в Казани. На предприятии он провел рабочее совещание с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, пишет ТАСС.
Помимо руководителя республики, в совещании приняли участие представителей Минпромторга РФ и министерства обороны России.
Отмечается, что стороны обсудили на встрече модернизацию производства самолетов.