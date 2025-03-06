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Шойгу посетил авиазавод в Казани, где обсудил модернизацию производства самолетов

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу посетил авиазавод им. С. П, Горбунова в Казани. На предприятии он провел рабочее совещание с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, пишет ТАСС.

Помимо руководителя республики, в совещании приняли участие представителей Минпромторга РФ и министерства обороны России.

Отмечается, что стороны обсудили на встрече модернизацию производства самолетов.