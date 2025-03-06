«Три формы господдержки, новации и продажа жилья всем желающим». Лукашенко изменил законодательство для строительства и кредитования жилья в Беларуси

При этом в указе содержатся новации. Например, исключение граждан из долевого строительства и предоставление льготных кредитов только на покупку квартир в многоэтажках, которые построены по госзаказу. Но по индивидуальным жилым домам сохраняется кредитование на строительство и покупку). А еще субсидии на погашение долга и процентов по коммерческим кредитам на строительство жилья заместят теперь льготные кредиты.