«Три формы господдержки, новации и продажа жилья всем желающим». Лукашенко изменил законодательство для строительства и кредитования жилья в Беларуси

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписаны указы, направленные на совершенствование подходов к порядку строительства и кредитования жилья, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, подписан указ о государственной поддержке при жилищном строительстве (№ 95), который принят для создания в Беларуси единого нормативного документа по предоставлению белорусам господдержки при улучшении жилищных условий. В документе объединяются все существующие формы соответствующей поддержки граждан.
Отмечается, что в указе размеры господдержки установлены на действующем уровне. Также сохранены категории лиц, которые имеют право на нее (все гражданские и военные лица), а еще порядок и условия ее предоставления.
Кроме того, указом предусматриваются три формы государственной поддержки при строительстве или покупке жилья в Беларуси. Во-первых, это предоставление льготных кредитов на строительство одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах, покупка одноквартирных жилых домов, квартир в многоэтажных или блокированных жилых домах, которые построенных по госзаказу (21 категория граждан). Во-вторых, господдержка возможна в виде одноразовых субсидий на строительство или покупку жилья (17 категорий граждан). В-третьих, оказание финансовой помощи государства в возврате долга по льготным кредитам (для многодетных и молодых семей, при рождении детей).
— Отдельные категории граждан могут иметь право на все формы государственной поддержки, — обратили внимание в пресс-службе.
При этом в указе содержатся новации. Например, исключение граждан из долевого строительства и предоставление льготных кредитов только на покупку квартир в многоэтажках, которые построены по госзаказу. Но по индивидуальным жилым домам сохраняется кредитование на строительство и покупку). А еще субсидии на погашение долга и процентов по коммерческим кредитам на строительство жилья заместят теперь льготные кредиты.
Еще в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек льготные кредиты можно будет получить как на покупку жилья на первичном рынке, так и на вторичном.
Другой президентский указ (№ 94) изложил в новой редакции механизм госзаказа на строительство жилья. Суть указа в том, что жилые дома возводятся госзаказчиками (УКС и иными госорганизациями) без привлечения граждан на этапе строительства. Льготный кредит на строительство жилого дома будет предоставляться организации. А уже после ввода дома в эксплуатацию, когда будут заключены договора купли-продажи с гражданами, задолженность по льготным кредитам будет переоформлена на жильцов.
В указе предусмотрена возможность строительства в многоквартирном жилом доме части квартир по госзаказу и части квартир за бюджетные средства под арендное и социальное жилье.
Кроме того, новации предусматривают продажу жилья, которое построено по госзаказу, всем гражданам, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. На данный момент это возможно только для граждан, которые имеют право на государственную поддержку.
Изменения вступают в силу с 1 июня 2025-го.
— Государственная поддержка по жилым домам, возведение которых начато до 1 июня, будет осуществляться на прежних условиях, — прокомментировали в пресс-службе.
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